Saint Pierre des Marins Bénédiction de la mer Saint-Martin-aux-Buneaux
Saint Pierre des Marins Bénédiction de la mer Saint-Martin-aux-Buneaux dimanche 2 août 2026.
Saint-Martin-aux-Buneaux
Saint Pierre des Marins Bénédiction de la mer
Eglise de St martin + Les Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
A 10h30, Messe pour la Saint Pierre des Marins à l’église de Saint Martin aux Buneaux.
Le Comité de la Saint-Pierre-des-Marins de Saint-Martin-aux-Buneaux et le Syndicat d’Initiative des Petites Dalles organisent à partir de 16h, une cérémonie de bénédiction de la Mer après une procession jusqu’à l’embarquement, départ en mer pour la bénédiction des bateaux et jeté de gerbes au large des côtes à la mémoire des marins disparus. .
Eglise de St martin + Les Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 87 98
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English : Saint Pierre des Marins Bénédiction de la mer
L’événement Saint Pierre des Marins Bénédiction de la mer Saint-Martin-aux-Buneaux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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