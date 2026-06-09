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Saint Pierre des Marins Bénédiction de la mer Saint-Martin-aux-Buneaux

Saint Pierre des Marins Bénédiction de la mer Saint-Martin-aux-Buneaux dimanche 2 août 2026.

Adresse : Eglise de St martin + Les Petites Dalles

Ville : 76450 Saint-Martin-aux-Buneaux

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Saint-Martin-aux-Buneaux

Saint Pierre des Marins Bénédiction de la mer

Eglise de St martin + Les Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:30:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

A 10h30, Messe pour la Saint Pierre des Marins à l’église de Saint Martin aux Buneaux.

Le Comité de la Saint-Pierre-des-Marins de Saint-Martin-aux-Buneaux et le Syndicat d’Initiative des Petites Dalles organisent à partir de 16h, une cérémonie de bénédiction de la Mer après une procession jusqu’à l’embarquement, départ en mer pour la bénédiction des bateaux et jeté de gerbes au large des côtes à la mémoire des marins disparus.   .

Eglise de St martin + Les Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 87 98 

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English : Saint Pierre des Marins Bénédiction de la mer

L’événement Saint Pierre des Marins Bénédiction de la mer Saint-Martin-aux-Buneaux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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