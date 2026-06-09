Visites de la grotte des Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux mardi 11 août 2026.

Saint-Martin-aux-Buneaux

Visites de la grotte des Petites Dalles

Grotte des Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Visite de la grotte des Petites Dalles, sur réservation.

Plusieurs départs 10h 14h et 16h

Grâce au travail d’un collectif, la grotte est progressivement désobstruée. Depuis mars 2021, la grotte des Petites-Dalles développe plus de 850 mètres, et se positionne à la 8e place en développement des grottes de la craie du bassin parisien.

Les groupes sont constitués de 20 personnes maximum. Nécessité de porter un vêtement chaud et d’être bien chaussé(e). Enfants à partir de 7 ans, accompagnés (1 adulte par enfant).

Réservations en ligne sur le lien suivant: https://my.weezevent.com/visite-si

Tarif 3€/personne. Gratuit/-16 ans.

Vous avez également possibilité de vous inscrire à la cabine du Syndicat d’initiative (non prioritaire par rapport à la réservation accessible à l’aide du lien ci-dessus). .

Grotte des Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 87 98

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English : Visites de la grotte des Petites Dalles

L’événement Visites de la grotte des Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre