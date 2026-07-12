Initiation à la peinture au pochoir Plage -terrain de jeux Saint-Martin-aux-Buneaux
jeudi 13 août 2026 · Plage -terrain de jeux · Saint-Martin-aux-Buneaux
Informations pratiques
Saint-Martin-aux-Buneaux
Initiation à la peinture au pochoir
Plage -terrain de jeux 75 Rue Joseph Heuzé Saint-Martin-aux-Buneaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Pour les enfants de 8 à 12 ans, il est organisé à 15h une initiation à la peinture au pochoir, encadré par une professionnelle. Le matériel sera fourni.
Inscription à la cabine du Syndicat d’initiative .
Plage -terrain de jeux 75 Rue Joseph Heuzé Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 87 98
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English : Initiation à la peinture au pochoir
L’événement Initiation à la peinture au pochoir Saint-Martin-aux-Buneaux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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