Animation nutrition & atelier de cuisine – La Cuisine du Milieu, Médiathèque de Briouze, Briouze

Animation nutrition & atelier de cuisine – La Cuisine du Milieu Samedi 6 juin, 10h00 Médiathèque de Briouze Orne

Public familial (couple adultes + enfants) : apporter vos tabliers & planche à découper !

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Médiathèque de Briouze Place du Général de Gaulle, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 33 18 46 »}, {« type »: « email », « value »: « eetienne@flers-agglo.fr »}]

Avec Hélène, explorez les fondamentaux d’une alimentation équilibrée dans le jeu, cuisinez un plat 100 % végétarien que vous dégusterez… et une petite surprise à découvrir sur place !