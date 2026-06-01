Animation nutrition & atelier de cuisine – La Cuisine du Milieu, Médiathèque de Briouze, Briouze
Animation nutrition & atelier de cuisine – La Cuisine du Milieu, Médiathèque de Briouze, Briouze samedi 6 juin 2026.
Animation nutrition & atelier de cuisine – La Cuisine du Milieu Samedi 6 juin, 10h00 Médiathèque de Briouze Orne
Public familial (couple adultes + enfants) : apporter vos tabliers & planche à découper !
Gratuit – Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Médiathèque de Briouze Place du Général de Gaulle, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 33 18 46 »}, {« type »: « email », « value »: « eetienne@flers-agglo.fr »}]
Avec Hélène, explorez les fondamentaux d’une alimentation équilibrée dans le jeu, cuisinez un plat 100 % végétarien que vous dégusterez… et une petite surprise à découvrir sur place !
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