Animation pédagogique de sensibilisation au partage de la route Quiberon
vendredi 17 juillet 2026 · Quiberon
Informations pratiques
Quiberon
Animation pédagogique de sensibilisation au partage de la route
Place Hoche Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 08:30:00
fin : 2026-07-17 13:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-20
Comment mieux cohabiter entre piétons, cyclistes, trottinettes et automobilistes ? Pour répondre à cette question et encourager les bons réflexes, la municipalité vous donne rendez-vous sur la place Hoche pour deux sessions d’animation et de sensibilisation au partage de la route.
Organisés en partenariat avec les associations AGIRabcd et Rue de l’avenir, ces rendez-vous pédagogiques et d’échanges s’adressent à tous les usagers de l’espace public. Au programme rappels des règles de civisme, conseils de sécurité pour les mobilités douces et ateliers pratiques pour une route plus sûre et sereine pour chacun.
Venez échanger, vous informer et partager vos bonnes pratiques !
Ouverte à toutes et tous, Place Hoche. .
Place Hoche Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 24 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Animation pédagogique de sensibilisation au partage de la route Quiberon a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Quiberon (Morbihan)
- La Côte Sauvage un paysage et une biodiversité à couper le souffle Quiberon 24 juillet 2026
- Les Défis Quiberonnais 2026 Quiberon 25 juillet 2026
- Musique classique à Quiberon Église Notre-Dame-De-Locmaria Quiberon 26 juillet 2026
- Brunch aux saveurs Japonaises Sofitel Quiberon Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon 26 juillet 2026
- Les Incontournables une architecture pour se ressourcer, le Sofitel (LSF langue des signes ) Institut de Thalasso Sofitel Quiberon 27 juillet 2026