Informations pratiques

Quiberon

Animation pédagogique de sensibilisation au partage de la route

Place Hoche Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 08:30:00

fin : 2026-07-17 13:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-20

Comment mieux cohabiter entre piétons, cyclistes, trottinettes et automobilistes ? Pour répondre à cette question et encourager les bons réflexes, la municipalité vous donne rendez-vous sur la place Hoche pour deux sessions d’animation et de sensibilisation au partage de la route.

Organisés en partenariat avec les associations AGIRabcd et Rue de l’avenir, ces rendez-vous pédagogiques et d’échanges s’adressent à tous les usagers de l’espace public. Au programme rappels des règles de civisme, conseils de sécurité pour les mobilités douces et ateliers pratiques pour une route plus sûre et sereine pour chacun.

Venez échanger, vous informer et partager vos bonnes pratiques !

Ouverte à toutes et tous, Place Hoche. .

Place Hoche Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 24 00

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English :

L’événement Animation pédagogique de sensibilisation au partage de la route Quiberon a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon