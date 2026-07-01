AGENDA · Rouillac
Animation Pétanque Rouillac
mercredi 8 juillet 2026 · Rouillac
Informations pratiques
Rouillac
Animation Pétanque
AIRE DU LAC Rouillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19
initiation pétanque
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AIRE DU LAC Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 70 59 74
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English :
Introduction to Pétanque
L’événement Animation Pétanque Rouillac a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Rouillacais
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