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AGENDA · Rouillac

Animation Pétanque Rouillac

mercredi 8 juillet 2026 · Rouillac

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
AIRE DU LAC
Ville
16170 Rouillac
Département
Charente
Tarif

Rouillac

Animation Pétanque

AIRE DU LAC Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

initiation pétanque
  .

AIRE DU LAC Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 70 59 74 

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English :

Introduction to Pétanque

L’événement Animation Pétanque Rouillac a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Rouillacais

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