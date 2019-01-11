Animation Peur sur le Musée au musée de la Vénerie Senlis
samedi 31 octobre 2026 · Senlis
Informations pratiques
Senlis
Animation Peur sur le Musée au musée de la Vénerie
Place du Parvis Notre-Dame Senlis Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 10:00:00
fin : 2026-11-01 13:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Le samedi, élucidez un crime en famille vêtus de vos plus beaux déguisements, parcourez les salles et résolvez des énigmes dignes de Sherlock Holmes ! Le dimanche, munis de lampes-torches et accompagnés de notre guide, écoutez les histoires ancestrales de la forêt et de ses monstres.
Le week-end du 1ᵉʳ novembre, le musée de la Vénerie vous propose de frissonner… Le samedi, élucidez un crime en famille vêtus de vos plus beaux déguisements, parcourez les salles et résolvez des énigmes dignes de Sherlock Holmes ! Le dimanche, munis de lampes-torches et accompagnés de notre guide, écoutez les histoires ancestrales de la forêt et de ses monstres. .
Place du Parvis Notre-Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 49 93 musees@ville-senlis.fr
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English :
On Saturday, solve a crime with the whole family: dressed in your best costumes, explore the rooms and solve puzzles worthy of Sherlock Holmes! On Sunday, armed with flashlights and accompanied by our guide, listen to the ancient tales of the forest and its monsters.
L’événement Animation Peur sur le Musée au musée de la Vénerie Senlis a été mis à jour le 2019-01-11 par Chantilly-Senlis Tourisme
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