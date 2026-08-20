Avant-Première : Les héros du Louvre, en présence du réalisateur Elie Chouraqui, Cinéma de Senlis, Senlis

Informations pratiques

Avant-Première : Les héros du Louvre, en présence du réalisateur Elie Chouraqui Samedi 5 septembre, 20h00 Cinéma de Senlis Oise

tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T20:00:00+02:00 – 2026-09-05T21:45:00+02:00

Fin : 2026-09-05T20:00:00+02:00 – 2026-09-05T21:45:00+02:00

LES HEROS DU LOUVRE

Avant-Première en présence du réalisateur Elie Chouraqui

Accueil avec apéritif gourmand à partir de 19h

Drame historique | 1h45

Réaliser par Elie Chouraqui avec Kad Merad, MArie Gillain, Fantine Guyot

Alors que la Seconde Guerre mondiale éclate et que l’invasion allemande est imminente, Babi Maklouf, gardien de nuit au Musée du Louvre, se voit confier la tâche de transporter certains de ses trésors hors de Paris. C’est le début d’une aventure familiale épique et dangereuse à travers la France occupée, liant à jamais le destin de ces œuvres à la famille Maklouf.

La billetterie est ouverte : https://cinesenlis.com/FR/fiche-film-cinema/MFWUAT/les-heros-du-louvre.html

Cinéma de Senlis 10 rue du cimetière Saint-Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« link »: « https://cinesenlis.com/FR/fiche-film-cinema/MFWUAT/les-heros-du-louvre.html »}]

Découvrez en avant-première LES HÉROS DU LOUVRE au cinéma de Senlis, une séance exceptionnelle en présence du réalisateur Elie Chouraqui, avec un accueil apéritif à partir de 19h.