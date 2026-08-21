Le Forum des Associations Senlisiennes 2026, Manège du Quartier Ordener, Senlis
samedi 5 septembre 2026 · Manège du Quartier Ordener · Senlis
Informations pratiques
Le Forum des Associations Senlisiennes 2026 Samedi 5 septembre, 10h00 Manège du Quartier Ordener Oise
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T18:00:00+02:00
L’occasion pour tous de (re)découvrir les multiples activités associatives proposées aux Senlisiens, mais aussi de choisir et de s’inscrire.
Présentant tout l’éventail culturel, sportif, ludique ou instructif, le Forum des Associations témoigne chaque année de la formidable vie associative de la Ville.
Manège du Quartier Ordener 6-8 rue des Jardiniers 60300 SENLIS Senlis 60300 Fours à Chaux Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « service.sports@ville-senlis.fr »}]
Le Forum des Associations est le traditionnel rendez-vous de la rentrée qui réunit les associations senlisiennes.
À voir aussi à Senlis (Oise)
- Lézards d’été 2026 – Atelier Ciné-conférence / Spectacle Piano-ciné, Parc du Château Royal – Entrée côté Cathédrale, Senlis 21 août 2026
- Lézards d’été 2026 – ateliers matelotage, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis 22 août 2026
- DEPISTAGE GRATUIT DU DIABETE, Manège du Quartier Ordener, Senlis 5 septembre 2026
- Avant-Première : Les héros du Louvre, en présence du réalisateur Elie Chouraqui, Cinéma de Senlis, Senlis 5 septembre 2026
- Avant-Première surprise : film coup de cœur « Art et Essai », Cinéma de Senlis, Senlis 7 septembre 2026