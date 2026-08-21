Le Forum des Associations Senlisiennes 2026, Manège du Quartier Ordener, Senlis

Informations pratiques

Le Forum des Associations Senlisiennes 2026 Samedi 5 septembre, 10h00 Manège du Quartier Ordener Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T18:00:00+02:00

L’occasion pour tous de (re)découvrir les multiples activités associatives proposées aux Senlisiens, mais aussi de choisir et de s’inscrire.

Présentant tout l’éventail culturel, sportif, ludique ou instructif, le Forum des Associations témoigne chaque année de la formidable vie associative de la Ville.

Manège du Quartier Ordener 6-8 rue des Jardiniers 60300 SENLIS Senlis 60300 Fours à Chaux Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « service.sports@ville-senlis.fr »}]

Le Forum des Associations est le traditionnel rendez-vous de la rentrée qui réunit les associations senlisiennes.