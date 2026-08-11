Animation Salon de la Bière et du Fromage Rue du Château Périgny

Informations pratiques

Périgny

Animation Salon de la Bière et du Fromage

Rue du Château Parc de Coureilles Périgny Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Salon de la Bière & du Fromage revient pour une 3ᵉ édition placée sous le signe de la convivialité et de la solidarité.

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Rue du Château Parc de Coureilles Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 31 77 82

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English :

The Beer & Cheese Fair is back for its 3rd edition, dedicated to camaraderie and solidarity.

L’événement Animation Salon de la Bière et du Fromage Périgny a été mis à jour le 2026-08-11 par Nous La Rochelle