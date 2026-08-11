Animation Salon de la Bière et du Fromage Rue du Château Périgny
samedi 19 septembre 2026 · Rue du Château · Périgny
Informations pratiques
Périgny
Animation Salon de la Bière et du Fromage
Rue du Château Parc de Coureilles Périgny Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le Salon de la Bière & du Fromage revient pour une 3ᵉ édition placée sous le signe de la convivialité et de la solidarité.
.
Rue du Château Parc de Coureilles Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 31 77 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Beer & Cheese Fair is back for its 3rd edition, dedicated to camaraderie and solidarity.
L’événement Animation Salon de la Bière et du Fromage Périgny a été mis à jour le 2026-08-11 par Nous La Rochelle
À voir aussi à Périgny (Charente-Maritime)
- Concours de belote Périgny 12 septembre 2026
- Soirée dansante repas tartiflette Périgny 3 octobre 2026
- Soirées dîners de l’Embouteillage Périgny Périgny 10 octobre 2026
- Bourse aux jouets Périgny 8 novembre 2026
- Concours de belote Périgny 5 décembre 2026