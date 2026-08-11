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AGENDA · Périgny

Animation Salon de la Bière et du Fromage Rue du Château Périgny

samedi 19 septembre 2026 · Rue du Château · Périgny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Rue du Château
Adresse
Parc de Coureilles
Ville
17180 Périgny
Département
Charente-Maritime
Tarif
5 5 5

Périgny

Animation Salon de la Bière et du Fromage

Rue du Château Parc de Coureilles Périgny Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Le Salon de la Bière & du Fromage revient pour une 3ᵉ édition placée sous le signe de la convivialité et de la solidarité.
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Rue du Château Parc de Coureilles Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 31 77 82 

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English :

The Beer & Cheese Fair is back for its 3rd edition, dedicated to camaraderie and solidarity.

L’événement Animation Salon de la Bière et du Fromage Périgny a été mis à jour le 2026-08-11 par Nous La Rochelle

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