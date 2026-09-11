Animation Soirée Concerts à la Villa Rohannec’h Villa Rohannec’h Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Animation Soirée Concerts à la Villa Rohannec’h

Villa Rohannec’h 9 rue de Rohannec’h Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:30:00

fin : 2026-10-02 22:30:00

Date(s) :

2026-10-02

La Villa Rohannec’h accueille régulièrement des groupes pour des sessions de travail. Pour cette soirée événement, retrouvez-les en live au cœur de la villa !

Faustroll

Dans Faustroll, ils sont 5, un de trop pour jouer à la belote, alors ils choisirent la musique. S’ils étaient tout seuls dans le groupe, Faustroll serait magnifiquement schizophrène, un peu comme une boule à facettes avec autant de facettes musicales. Pour autant, Faustroll n’est pas plus disco que punk et se laisse poétiquement traverser par le monde qui l’entoure. Réunis autour des textes de Gaspard Verdure, les musiciens de Faustroll nous invitent dans leur univers jonglant entre fantaisie et gravité du monde.

Dewaere

Pour écrire et enregistrer son troisième album, Dewaere a souhaité prendre les chemins de traverse en posant son studio dans différents lieux du territoire breton et livre avec ce nouveau long-format un disque protéiforme à la diversité surprenante, libéré de toute contrainte stylistique. Toujours aussi punk dans l’âme, le plus imprévisible des groupes bretons s’est ainsi laissé porter par l’ambiance toute particulière de la Villa Rohannec’h lors de sessions d’écriture menées à l’automne-hiver 2025.

Neist Season

Après leur passage à la Villa Rohanec’h en 2024 pour une session live, Neist Season revient dans les murs de la bâtisse pour partager son univers. Le duo se met en route et nous emporte ailleurs. Oscillant entre rock et électro, les deux amis jouent une musique indie-rock cinématique et introspective. L’équipage est propulsé par Tom à la batterie tandis que les contours fantomatiques des paysages qui défilent sont illustrés par Kévin aux synthés et à la guitare. Les textes en anglais, traduisent les différents états d’âmes, entre les doutes, les épreuves et la mélancolie qui s’installe au cours de ce voyage initiatique. .

Villa Rohannec’h 9 rue de Rohannec’h Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 32 94

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English :

L’événement Animation Soirée Concerts à la Villa Rohannec’h Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-08-21 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme