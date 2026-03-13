Animation tablettes Bibliothèque Georges Brassens Paris

Viens (re)découvrir le petit monde du célèbre personnage de Dick Bruna, qui a fêté ses 70 ans en 2025, à travers une série de jeux : de mémoire, visuels mais aussi puzzles, musique, peinture…

Une série de jeux (sur tablettes) spéciale « Miffy ».

Le mercredi 06 mai 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-06T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-06T15:00:00+02:00_2026-05-06T16:30:00+02:00

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr



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