ANIMATION VANNERIE MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac
jeudi 9 juillet 2026 · MUSEE DE L'AURIGNACIEN · Aurignac
Informations pratiques
Aurignac
ANIMATION VANNERIE
MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-07-09 17:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-06
Atelier découverte de la vannerie au Musée de l’Aurignacien.
Confectionnez votre propre panier ou objet en fibre végétale. Atelier animé par Sabine Pianetti de l’association Gaïa Fior.
Réservations conseillées pour ateliers et animations, places limitées.
A partir de 10 ans.
Durée 2h30. 10 .
MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Basket-making workshop at the Musée de l’Aurignacien.
L’événement ANIMATION VANNERIE Aurignac a été mis à jour le 2026-07-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Aurignac (Haute-Garonne)
- CIRQUE LIDO À BIEN Y PENSER JOKERS Lieu-dit Monde Aurignac 7 juillet 2026
- ATELIER MUSIQUE FABRICATION D’UN RHOMBE MUSEE DE L AURIGNACIEN Aurignac 8 juillet 2026
- Apéro Boum Crépusculaire avec Boom & Martinez, La Cafetière, Aurignac 8 juillet 2026
- APÉRO BOUM CRÉPUSCULAIRE LA CAFETIERE Aurignac 8 juillet 2026
- ELIMBERRI, La Cafetière, Aurignac 12 juillet 2026