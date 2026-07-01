ANIMATION VANNERIE MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

Informations pratiques

Aurignac

ANIMATION VANNERIE

MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-06

Atelier découverte de la vannerie au Musée de l’Aurignacien.

Confectionnez votre propre panier ou objet en fibre végétale. Atelier animé par Sabine Pianetti de l’association Gaïa Fior.

Réservations conseillées pour ateliers et animations, places limitées.

A partir de 10 ans.

Durée 2h30. 10 .

MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com

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English :

Basket-making workshop at the Musée de l’Aurignacien.

L’événement ANIMATION VANNERIE Aurignac a été mis à jour le 2026-07-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE