Animations à la bibliothèque du Panier Maison Diamantée en septembre et octobre Bibliothèque Municipale du Panier Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Animations à la bibliothèque du Panier Maison Diamantée en septembre et octobre

Du 22/09 au 30/10/2026.

Voir détail des jours et horaires en fonction des propositions dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr. Bibliothèque Municipale du Panier 3 rue de la prison Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-09-22

Venez découvrir les nombreuses propositions de bibliothèques de Marseille.Enfants

Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !



► TOUT PUBLIC



► ATELIERS DE POÉSIE AVEC MO ABBAS

Un cycle de séances d’atelier d’écriture et de dessin animé par Mo Abbas, poète marseillais notamment publié au Port a Jauni (maison d’édition marseillaise). Venez triturer les mots à la Maison Diamantée ! Atelier tout public. Sur inscription.



JEUDI 8 OCTOBRE À 18H Création de haïkus

Sous l’aile de Mo Abbas, nous jouerons avec les mots et nous ferons émerger des haïkus, forme poétique japonaise extrêmement brève.



MERCREDI 14 OCTOBRE À 18H Prose émergente

Pour ce deuxième atelier, les haïkus créés précédemment nous serviront d’appui pour en faire jaillir une prose poétique vibrante, toujours sous les conseils de Mo Abbas.



SAMEDI 17 OCTOBRE À 18H Illustrer nos poèmes

Nous illustrerons nos poésies en s’appuyant sur les fonds des bibliothèques de Marseille pour s’inspirer tout en étant guidé par Mo Abbas.



SAMEDI 31 OCTOBRE À 18H Restitution des textes, création d’un fanzine et d’un podcast

Un fanzine sera édité avec tous les poèmes des participants. Un enregistrement sonore sera idéalement écoutable sur place retraçant la traversée et les réflexions poétiques qui seront nées et auront été enregistrées pendant les séances précédentes.



► ATELIER ET RENCONTRE AVEC IRIS POUY

Iris Pouy est autrice de bande dessinée, illustratrice et vit à Marseille. Atelier tout public. Sur inscription.



MARDI 20 OCTOBRE À 18H Dans le Panier à Bulles d’Iris Pouy

Une séance spéciale de notre club de lecture BD, en présence de l’illustratrice Iris Pouy, qui viendra présenter son travail, avant d’échanger avec nous autour de l’adaptation des contes dans la BD contemporaine.



MARDI 27 OCTOBRE À 18H Atelier d’illustration BD pour adultes

Un atelier d’illustration BD pour les adultes autour du détournement des contes, dans la continuité du travail d’Iris Pouy.



CLUB DE LECTURE Panier à Bulles

MARDI 22 SEPTEMBRE À 17H30

Notre club de lecture mensuel spécial BD/Mangas ! Venez échanger vos lectures, vos coups de cœur, et découvrir nos présentations thématiques sur l’univers du 9ᵉ Art. Sur inscription. Animé par les bibliothécaires.



JEUX Initiation au jeu de rôle One Shot original

MARDI 29 SEPTEMBRE À 18H

Une séance d’initiation au plus célèbre des jeux de rôles, avec des donjons et des dragons dedans. Sur inscription. Animé par les bibliothécaires.





► ANIMATIONS JEUNESSE



SAMEDI 26 SEPTEMBRE À 10H

Panier à histoires

Ouvrez grand vos petites oreilles et venez piocher des histoires dans notre panier ! De 4 à 7 ans. Sur inscription. Animé par les bibliothécaires.



JEUDI 22 OCTOBRE À 14H

Atelier d’illustration pour enfants, avec Iris Pouy

Atelier d’illustration autour de l’album Les animaux de Palm Spring d’Iris Pouy pour réinterpréter en douceur les contes. De 6 à 10 ans. Sur inscription. Animé par Iris Pouy.



VENDREDI 23 OCTOBRE À 10H

Panier à histoires spécial Conte

Promenons-nous dans les contes… pour prolonger (avec plein d’histoires) notre découverte du travail de l’autrice Iris Pouy. De 4 à 7 ans. Sur inscription. Animé par les bibliothécaires. .

Bibliothèque Municipale du Panier 3 rue de la prison Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Come and discover the many proposals from Marseille’s libraries.

L’événement Animations à la bibliothèque du Panier Maison Diamantée en septembre et octobre Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-11 par Ville de Marseille