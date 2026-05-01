Animations au Jardin participatif du PATIO Fête de la nature Jardin participatif du PATIO Étoile-sur-Rhône

Étoile-sur-Rhône

Animations au Jardin participatif du PATIO Fête de la nature

Jardin participatif du PATIO 1 rue Ventecul Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 13:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Ateliers créatifs autour du thème de la nature (cyanotype, vannerie, etc.)

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Jardin participatif du PATIO 1 rue Ventecul Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 60 74 51 mediatheque.etoile@valenceromansagglo.fr

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English :

Creative workshops on the theme of nature (cyanotype, basketry, etc.)

L’événement Animations au Jardin participatif du PATIO Fête de la nature Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme