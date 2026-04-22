Conférence Fascinantes abeilles sauvages On se met au vert Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio Étoile-sur-Rhône

Étoile-sur-Rhône

Conférence Fascinantes abeilles sauvages On se met au vert

Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio 1 rue Ventecul Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 19:00:00

fin : 2026-05-06 19:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Fascinantes abeilles sauvages!

20 000 espèces d’abeilles sauvages dans le monde… 985 espèces rien qu’en France!

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Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio 1 rue Ventecul Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 60 74 51 mediatheque.etoile@valenceromansagglo.fr

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English :

Fascinating wild bees!

20,000 species of wild bees worldwide… 985 species in France alone!

L’événement Conférence Fascinantes abeilles sauvages On se met au vert Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme