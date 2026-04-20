Rendez-vous vintage 70 ans de la station d’Etoile Station d’Etoile Étoile-sur-Rhône

Étoile-sur-Rhône

Rendez-vous vintage 70 ans de la station d’Etoile

Station d’Etoile 175 route de Portes les Valence Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Rassemblement de voitures et camions anciens dans l’ambiance d’une station-service des années 50-60, célébrant les 70 ans de la Station d’Étoile sur la N7 historique en Drôme !

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Station d’Etoile 175 route de Portes les Valence Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 92 01 47 stationdetoile.n7@gmail.com

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English :

Gathering of vintage cars and trucks in the atmosphere of a 50s-60s service station, celebrating 70 years of the Étoile Station on the historic N7 in the Drôme!

L’événement Rendez-vous vintage 70 ans de la station d’Etoile Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme