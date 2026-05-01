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Spectacle Espèce de courge Instrumentarium de calebasses Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio Étoile-sur-Rhône

Spectacle Espèce de courge Instrumentarium de calebasses Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio Étoile-sur-Rhône samedi 9 mai 2026.

Lieu : Médiathèque d'Etoile-sur-Rhône Le Patio

Adresse : 1 rue Ventecul

Ville : 26800 Étoile-sur-Rhône

Département : Drôme

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Étoile-sur-Rhône

Spectacle Espèce de courge Instrumentarium de calebasses

Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio 1 rue Ventecul Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09 13:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Et si vous pouviez toucher, jouer et créer des sons comme par magie ? Venez vivre une expérience sensorielle unique où chaque geste devient musique !
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Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio 1 rue Ventecul Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 60 74 51  mediatheque.etoile@valenceromansagglo.fr

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English :

What if you could touch, play and create sounds as if by magic? Come and enjoy a unique sensory experience where every gesture becomes music!

L’événement Spectacle Espèce de courge Instrumentarium de calebasses Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme

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