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Animations au Musée du Hurepoix, Musée du Hurepoix, Palaiseau

samedi 19 septembre 2026 · Musée du Hurepoix · Palaiseau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée du Hurepoix
Adresse
5 place de la Victoire 91120 Palaiseau
Ville
91120 Palaiseau
Département
Essonne

Animations au Musée du Hurepoix 19 et 20 septembre Musée du Hurepoix Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées (dernier départ 16h30) et animations : fabrication de cotte de maille, pressage du raisin par la Confrérie des Côteaux de l’Yvette, danses en costumes (samedi uniquement) par l’association Calèches et Crinolines.

Musée du Hurepoix 5 place de la Victoire 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Les Joncherettes Essonne Île-de-France 0169314570 http://www.musee-palaiseau.net RER B station Palaiseau
Visites guidées (dernier départ 16h30) et animations : fabrication de cotte de maille, pressage du raisin par la Confrérie des Côteaux de l’Yvette, danses en costumes (samedi uniquement) par Calèches…

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