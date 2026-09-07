Animations au Musée du Hurepoix, Musée du Hurepoix, Palaiseau
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Hurepoix · Palaiseau
Informations pratiques
Animations au Musée du Hurepoix 19 et 20 septembre Musée du Hurepoix Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visites guidées (dernier départ 16h30) et animations : fabrication de cotte de maille, pressage du raisin par la Confrérie des Côteaux de l’Yvette, danses en costumes (samedi uniquement) par l’association Calèches et Crinolines.
Musée du Hurepoix 5 place de la Victoire 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Les Joncherettes Essonne Île-de-France 0169314570 http://www.musee-palaiseau.net RER B station Palaiseau
Visites guidées (dernier départ 16h30) et animations : fabrication de cotte de maille, pressage du raisin par la Confrérie des Côteaux de l’Yvette, danses en costumes (samedi uniquement) par Calèches…
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