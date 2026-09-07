Visite guidée « Courant d’art », Hôtel de ville, Palaiseau

Informations pratiques

Visite guidée « Courant d’art » Samedi 19 septembre, 11h00 Hôtel de ville Essonne

Départ de l’hôtel de ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Ce parcours commenté vous propose de découvrir les oeuvres d’art installées dans l’espace public.

Hôtel de ville 91, rue de Paris 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « evenements@mairie-palaiseau.fr »}]

Ce parcours commenté vous propose de découvrir les oeuvres d’art installées dans l’espace public.

© Ville de Palaiseau