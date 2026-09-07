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AGENDA · Palaiseau

Visite guidée « Courant d’art », Hôtel de ville, Palaiseau

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · Palaiseau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville
Adresse
91, rue de Paris 91120 Palaiseau
Ville
91120 Palaiseau
Département
Essonne
Tarif
Départ de l'hôtel de ville

Visite guidée « Courant d’art » Samedi 19 septembre, 11h00 Hôtel de ville Essonne

Départ de l’hôtel de ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Ce parcours commenté vous propose de découvrir les oeuvres d’art installées dans l’espace public.

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Ce parcours commenté vous propose de découvrir les oeuvres d’art installées dans l’espace public.

© Ville de Palaiseau

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