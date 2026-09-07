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AGENDA · Palaiseau

Performance « Les Typobaladeuses », La Fabrique Culturelle, Palaiseau

samedi 19 septembre 2026 · La Fabrique Culturelle · Palaiseau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Fabrique Culturelle
Adresse
10 avenue de Stalingrad 91120 Palaiseau
Ville
91120 Palaiseau
Département
Essonne

Performance « Les Typobaladeuses » Samedi 19 septembre, 15h30 La Fabrique Culturelle Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Dans le cadre de la biennale PERFORMA, laissez-vous surprendre par cette performance de la Cie Alis : équipés de tablettes, deux artistes interprètent des chorégraphies de mots et créent avec le public des « typotickets ».

La Fabrique Culturelle 10 avenue de Stalingrad 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France
Dans le cadre de la biennale PERFORMA, laissez-vous surprendre par cette performance de la Cie Alis : équipés de tablettes, deux artistes interprètent des chorégraphies de mots et créent avec le des…

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