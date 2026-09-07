Balade sur les pas de George Sand, RDV à la gare RER B Palaiseau, Palaiseau
samedi 19 septembre 2026 · RDV à la gare RER B Palaiseau · Palaiseau
Informations pratiques
Balade sur les pas de George Sand 19 et 20 septembre RDV à la gare RER B Palaiseau Essonne
RDV à la gare RER B Palaiseau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
De la gare à la place de la Victoire, découvrez les lieux et personnalités fréquentés par l’écrivaine de 1864 à 1869.
Par le service culturel.
RDV à la gare RER B Palaiseau Boulevard Joseph Bara, 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France
De la gare à la place de la Victoire, découvrez les lieux et personnalités fréquentés par l’écrivaine de 1864 à 1869.
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