Balade sur les pas de George Sand, RDV à la gare RER B Palaiseau, Palaiseau

Informations pratiques

Balade sur les pas de George Sand 19 et 20 septembre RDV à la gare RER B Palaiseau Essonne

RDV à la gare RER B Palaiseau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

De la gare à la place de la Victoire, découvrez les lieux et personnalités fréquentés par l’écrivaine de 1864 à 1869.

Par le service culturel.

RDV à la gare RER B Palaiseau Boulevard Joseph Bara, 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France

De la gare à la place de la Victoire, découvrez les lieux et personnalités fréquentés par l’écrivaine de 1864 à 1869.