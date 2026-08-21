Animations au Palais de Justice, Palais de Justice de Moulins, Moulins
samedi 19 septembre 2026 · Palais de Justice de Moulins · Moulins
Informations pratiques
Animations au Palais de Justice Samedi 19 septembre, 10h00 Palais de Justice de Moulins Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Le tribunal judiciaire ouvre ses portes au public afin de faire découvrir les différents métiers de la justice ainsi que ses partenaires, à travers de nombreux stands et animations. La salle Bourgain sera également accessible à la visite.
Contact : cdad-allier@justice.fr / 04.70.35.17.48.
Palais de Justice de Moulins 20, rue de Paris 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:cdad-allier@justice.fr »}]
Le tribunal judiciaire ouvre ses portes au public afin de faire découvrir les différents métiers de la justice ainsi que ses partenaires, à travers de nombreux stands et animations. La salle Bourgain…
© Moulins Communauté
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