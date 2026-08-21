Animations au Palais de Justice, Palais de Justice de Moulins, Moulins

Informations pratiques

Animations au Palais de Justice Samedi 19 septembre, 10h00 Palais de Justice de Moulins Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le tribunal judiciaire ouvre ses portes au public afin de faire découvrir les différents métiers de la justice ainsi que ses partenaires, à travers de nombreux stands et animations. La salle Bourgain sera également accessible à la visite.

Contact : cdad-allier@justice.fr / 04.70.35.17.48.

Palais de Justice de Moulins 20, rue de Paris 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:cdad-allier@justice.fr »}]

Le tribunal judiciaire ouvre ses portes au public afin de faire découvrir les différents métiers de la justice ainsi que ses partenaires, à travers de nombreux stands et animations. La salle Bourgain…

© Moulins Communauté