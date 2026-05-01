Animations Cuisine et chaudron Le chaudron Marignane
Animations Cuisine et chaudron Le chaudron Marignane mercredi 6 mai 2026.
Marignane
Animations Cuisine et chaudron
Mercredi 6 mai 2026 de 9h30 à 12h30. Le chaudron 86 avenue Jean Jaurès Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 09:30:00
fin : 2026-05-06 12:30:00
Date(s) :
2026-05-06
Apprenez à faire des hamburgers végétariens et des sauces végétales maison (transformation et cuisine des légumes bio de Graines de soleil ).
Dégustation sur place !
Une animation pour petits et grands !
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Le chaudron 86 avenue Jean Jaurès Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 82 83 48 97
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English :
Learn how to make vegetarian burgers and homemade vegetable sauces (processing and cooking organic vegetables from Graines de soleil ).
On-site tasting!
An event for young and old!
L’événement Animations Cuisine et chaudron Marignane a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Marignane
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