Animations Cuisine et chaudron Le chaudron Marignane

Marignane

Animations Cuisine et chaudron

Mercredi 6 mai 2026 de 9h30 à 12h30. Le chaudron 86 avenue Jean Jaurès Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 09:30:00

fin : 2026-05-06 12:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Apprenez à faire des hamburgers végétariens et des sauces végétales maison (transformation et cuisine des légumes bio de Graines de soleil ).

Dégustation sur place !

Une animation pour petits et grands !

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Le chaudron 86 avenue Jean Jaurès Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 82 83 48 97

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English :

Learn how to make vegetarian burgers and homemade vegetable sauces (processing and cooking organic vegetables from Graines de soleil ).

On-site tasting!

An event for young and old!

L’événement Animations Cuisine et chaudron Marignane a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Marignane