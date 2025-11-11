Café philo Qu’est-ce que le courage aujourd’hui ? Rue de Figueras Marignane
Café philo Qu’est-ce que le courage aujourd’hui ? Rue de Figueras Marignane mardi 12 mai 2026.
Café philo Qu’est-ce que le courage aujourd’hui ?
Mardi 12 mai 2026.
A 10h. Rue de Figueras Médiathèque Jean d’Ormesson · Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Un débat sous forme d’un café philo.
Nous vous attendons nombreux à la médiathèque pour discuter, argumenter et échanger autour du thème Qu’est-ce que le courage aujourd’hui ?
Le café philo permet de s’initier à la philosophie et de la démystifier. Elle encourage les participants à approfondir leur réflexion, à renouer avec la lecture philosophique et à prendre la parole en public.
L’esprit qui règne dans un café-philo est celui de tolérance. Il admet la diversité des opinions et des tendances. .
Rue de Figueras Médiathèque Jean d’Ormesson · Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 70 affairesculturelles@ville-marignane.fr
English :
A debate in the form of a café philo.
We look forward to seeing you at the media library to discuss, argue and exchange ideas on the theme: What is courage today?
German :
Eine Debatte in Form eines Café philo.
Wir erwarten Sie zahlreich in der Mediathek, um zu diskutieren, zu argumentieren und sich über das Thema Was ist Mut heute? auszutauschen
Italiano :
Un dibattito in forma di café philo.
Vi aspettiamo in Mediateca per discutere, argomentare e scambiare idee sul tema: Che cos’è il coraggio oggi?
Espanol :
Un debate en forma de café filo.
Le esperamos en la mediateca para debatir, argumentar e intercambiar ideas sobre el tema: ¿Qué es hoy el valor?
L’événement Café philo Qu’est-ce que le courage aujourd’hui ? Marignane a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme de Marignane