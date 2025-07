Randonnée commentée Fossiles, plantes de Provence et oppidum ! A la découverte de la colline ! Avenue Jean-Louis Calderon. Marignane

Randonnée commentée Fossiles, plantes de Provence et oppidum ! A la découverte de la colline !

Mercredi 1er octobre 2025, le 1er mercredi du mois.

A 13h45 rendez-vous à l’aire de pique-nique, avenue Jean-Louis Calderon.

A noter sortie sous réserve de l’accessibilité au massif (arrêté préfectoral). Avenue Jean-Louis Calderon. Aire de pique-nique Marignane Bouches-du-Rhône

Début : Mercredi 2025-10-01

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

L’Office de Tourisme propose une randonnée commentée « Fossiles, plantes de Provence et oppidum ! A la découverte de la colline ! »

Elle sera animée par Jean-François Lion, guide nature municipal de la Ville de Marignane, spécialiste environnement.

La colline Notre-Dame est un véritable poumon vert pour Marignane !



D’une surface de 80 hectares, dont 65 sont soumis au régime forestier depuis 1996, la colline fait l’objet d’un entretien régulier par la commune et l’Office National des Forêts.

Ce massif, par sa localisation, est déconnecté de l’ensemble des autres massifs. Il constitue le prolongement du chaînon des Pennes.



Programme de la sortie

– Une découverte de la végétation collinaire provençale et ses adaptations au climat

méditerranéen.

– Une recherche des affleurements géologiques à dinosaures du Crétacé Terminal.

– Une Promenade sur l’oppidum gallo romain IVème siècle avant J.C (fouilles refermées, partiellement visibles à ce jour) avec la chapelle Notre-Dame de Pitié érigée en 1635.

– Une découverte du calvaire et son point de vue panoramique sur tout l’étang de Berre et les collines alentours.



La colline c’est aussi

– Un parcours de santé composé de 16 ateliers sur une distance de 1650 mètres.

– Un parcours botanique « des enfants de Marignane » réalisé en 1997 sur un sentier de 1700 mètres.

– Une aire de jeux et pique-nique.

– Un anneau engazonné de 600 mètres.

– Une piste engazonnée de 700 mètres.

– Une ancienne carrière, exploitée entre 1958 et 1964.

– Le square le Duff, agréable espace paysager.

– Le GR2013, tronçon de Marignane, de la gare du Pas-des-lanciers au Jaï, qui suit « La Cuesta » puis serpente à travers la colline.

– Et bien sûr, la chapelle Notre-Dame de Pitié.



N’hésitez pas à prendre vos jumelles.

Durée environ 2h30 /3h Distance entre 4 à 5 km Dénivelé 50 mètres Marche aisée. .

Avenue Jean-Louis Calderon. Aire de pique-nique Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr

English :

The Tourist Office is offering a guided hike entitled « Fossils, Provence plants and the oppidum! Discover the hill!

It will be led by Jean-François Lion, municipal nature guide for the town of Marignane, and environmental specialist.

German :

Das Office de Tourisme bietet eine kommentierte Wanderung « Fossilien, Pflanzen der Provence und das Oppidum! A la découverte de la colline! »

Sie wird von Jean-François Lion, städtischer Naturführer der Stadt Marignane und Umweltspezialist, geleitet.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo propone una passeggiata guidata dal titolo « Fossili, piante di Provenza e l’oppidum! Alla scoperta della collina!

Sarà condotta da Jean-François Lion, guida naturalistica comunale della città di Marignane, specialista dell’ambiente.

Espanol :

La Oficina de Turismo propone un paseo guiado titulado « ¡Fósiles, plantas de Provenza y el oppidum! ¡Descubra la colina!

Estará dirigido por Jean-François Lion, guía municipal de naturaleza de la ciudad de Marignane, especialista en medio ambiente.

