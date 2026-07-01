Informations pratiques

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Animations de La Belette au plan d’eau Saint Sernin de Montcuq

Lac Saint-Sernin Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:30:00

fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-12

Cet été, l'association La Belette (centre de sauvegarde de la faune sauvage situé à Lebreil) organise des animations au plan d'eau Saint Sernin de Montcuq afin de faire mieux connaître la faune locale

Cet été, l'association La Belette (centre de sauvegarde de la faune sauvage situé à Lebreil) organise des animations au plan d'eau Saint Sernin de Montcuq afin de faire mieux connaître la faune locale. Venez rencontrer l'association et découvrir comme aider la faune sauvage autour de vous ! Pour tous publics et tout est gratuit !

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Lac Saint-Sernin Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie cds.labelette@gmail.com

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English :

This summer, the La Belette association (a wildlife rescue center located in Lebreil) is organizing activities at the Saint Sernin de Montcuq lake to raise awareness about local wildlife

L’événement Animations de La Belette au plan d’eau Saint Sernin de Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-07-11 par OT CVL Castelnau-Montratier