Raucoules

Animations de Noël

Salle des Fêtes Raucoules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19

Venez célébrer Noël en famille !

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Salle des Fêtes Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Come and celebrate Christmas with your family!

L’événement Animations de Noël Raucoules a été mis à jour le 2026-01-06 par Haut Pays du Velay Tourisme