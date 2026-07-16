Les Coulisses du train Velay-Express, Velay Express Gare d’Oumey, Raucoules

Informations pratiques

Les Coulisses du train Velay-Express Samedi 19 septembre, 09h30 Velay Express Gare d’Oumey Haute-Loire

Départ des visites toutes les heures de 9h30 à 12h30, et de 13h30 à 17h Maximum 30 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Envie d’une escapade originale en Haute-Loire ?

Plongez à la découverte des coulisses du Velay Express et vivez une immersion au cœur d’un savoir-faire authentique.

Visitez les ateliers, découvrez les secrets de ces locomotives mythiques et rencontrez des passionnés qui font vivre ce patrimoine chaque jour.

Velay Express Gare d’Oumey Oumey 43290 Raucoules Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04.71.59.95.73

Journées européennes du patrimoine

©Voies Ferrées du Velay