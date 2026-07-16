Les Coulisses du train Velay-Express, Velay Express Gare d’Oumey, Raucoules
samedi 19 septembre 2026 · Velay Express Gare d'Oumey · Raucoules
Informations pratiques
Les Coulisses du train Velay-Express Samedi 19 septembre, 09h30 Velay Express Gare d’Oumey Haute-Loire
Départ des visites toutes les heures de 9h30 à 12h30, et de 13h30 à 17h Maximum 30 personnes par groupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Envie d’une escapade originale en Haute-Loire ?
Plongez à la découverte des coulisses du Velay Express et vivez une immersion au cœur d’un savoir-faire authentique.
Visitez les ateliers, découvrez les secrets de ces locomotives mythiques et rencontrez des passionnés qui font vivre ce patrimoine chaque jour.
Velay Express Gare d’Oumey Oumey 43290 Raucoules Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04.71.59.95.73
Journées européennes du patrimoine
©Voies Ferrées du Velay
À voir aussi à Raucoules (Haute-Loire)
- Grande kermesse Raucoules 2 août 2026
- Visite libre du parc et des jardins du château de Figon, Chateau et parc de Figon, Raucoules 19 septembre 2026
- Visites commentées : Histoire de Figon et de son parc, Chateau et parc de Figon, Raucoules 19 septembre 2026
- Journée Européennes du Patrimoine: visite du Parc et Jardins du château de Figeon Figon Raucoules 19 septembre 2026
- pièce de théâtre Dans les Assemblées TREYCHES Raucoules 20 septembre 2026