Visites commentées : Histoire de Figon et de son parc, Chateau et parc de Figon, Raucoules

Informations pratiques

Visites commentées : Histoire de Figon et de son parc 19 et 20 septembre Chateau et parc de Figon Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’histoire du domaine de Figon, ses trois châteaux successifs, la conception et le rôle social de la Salle d’Arbres, les étapes de l’aménagement du jardin dans le style anglais, les sources d’inspiration de l’ensemble… Une histoire qui vous transportera du temps des Valois à l’époque romantique, en passant par les tourmentes de la Révolution.

Rendez vous sur la terrasse du château

Marche pendant 45 minutes, parcours essentiellement plat et facile.

Chateau et parc de Figon 890 route des Mazeaux 43290 raucoules Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0607151774 https://www.facebook.com/parcdefigon

Découvrez l’histoire du domaine de Figon, ses trois châteaux successifs, la conception et le rôle social de la Salle d’Arbres, les étapes de l’aménagement du jardin dans le style anglais, les sources…

©Figon