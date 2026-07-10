pièce de théâtre Dans les Assemblées TREYCHES Raucoules
dimanche 20 septembre 2026 · TREYCHES · Raucoules
Informations pratiques
Raucoules
pièce de théâtre Dans les Assemblées
TREYCHES Maison d’assemblée de Treyches Raucoules Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
15h pièce de théâtre Dans les Assemblées par La mobile Compagnie (attention jauge limitée à 50 personnes ) . Réservation 0471 65 68 02
.
TREYCHES Maison d’assemblée de Treyches Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
3:00 p.m.: Play *Dans les Assemblées* by La Mobile Compagnie (please note: limited capacity of 50 people). Reservations: 0471 65 68 02
L’événement pièce de théâtre Dans les Assemblées Raucoules a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme
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