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AGENDA · Raucoules

pièce de théâtre Dans les Assemblées TREYCHES Raucoules

dimanche 20 septembre 2026 · TREYCHES · Raucoules

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
TREYCHES
Adresse
Maison d’assemblée de Treyches
Ville
43290 Raucoules
Département
Haute-Loire
Tarif

Raucoules

pièce de théâtre Dans les Assemblées

TREYCHES Maison d’assemblée de Treyches Raucoules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

15h pièce de théâtre Dans les Assemblées par La mobile Compagnie (attention jauge limitée à 50 personnes ) . Réservation 0471 65 68 02
  .

TREYCHES Maison d’assemblée de Treyches Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73  tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

3:00 p.m.: Play *Dans les Assemblées* by La Mobile Compagnie (please note: limited capacity of 50 people). Reservations: 0471 65 68 02

L’événement pièce de théâtre Dans les Assemblées Raucoules a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme

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