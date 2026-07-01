Visite libre du parc et des jardins du château de Figon, Chateau et parc de Figon, Raucoules

Informations pratiques

Visite libre du parc et des jardins du château de Figon 19 et 20 septembre Chateau et parc de Figon Haute-Loire

Accès gratuit pour tous. Animaux de compagnie à tenir en laisse. Possibilité de pique-nique dans le respect de l’environnement. Attention, par raison de sécurité, en cas d’orage ou de vent fort, le parc pourra être fermé sans préavis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du parc

L’isolement de Figon et ses arbres de taille exceptionnelle lui donnent un caractère romantique comme épargné par le temps. Le visiteur accède au parc par un monumental portail qui s’ouvre sur une profonde allée de frênes qui mène au château. Au nord de celui-ci s’étend la Salle d’Arbres, véritable nef plantée de chênes et de hêtres dont les plus anciens ont quatre cents ans. Au couchant, le jardin potager de style français est agencé autour d’un bassin d’irrigation circulaire. Une colonnade Louis XVI le sépare de l’ancienne cours d’honneur, aujourd’hui au centre des dépendances. Le jardin est notable pour ses fleurs, en particulier ses hydrogeas blancs. De la terrasse du château le visiteur découvrira de tres vieux rhododendrons et azalées qui se couvrent de fleurs en Mai.

Le parc au relief varié, est sillonné de petites allées qui permettent de découvrir de curieux amas de rochers granitiques, de nombreux arbres énormes et moussus et deux petits étangs au fonds d’un vallon perdu.

Figon est une invitation à la rêverie et à l’amour des vieux arbres.

Merci de garder un œil sur vos animaux de compagnie, voire de les maintenir en laisse notamment dans le jardin. Les pique-niques sont autorisés, mais il vous est demandé de respecter scrupuleusement la propreté des lieux.

Chateau et parc de Figon 890 route des Mazeaux 43290 raucoules Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0607151774 https://www.facebook.com/parcdefigon

Visite libre du parc

© Luc Ollivier