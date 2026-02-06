Animations de Noël Saint-Julien-Molhesabate

Animations de Noël

Le Bourg Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-05

2026-12-05

Promenade en calèche

Concert chorale -Plein air et église-Entrée gratuite

Le Bourg Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 49 05 81

English :

Horse-drawn carriage ride

Choir concert -Open air and church-Free admission

