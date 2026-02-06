Animations de Noël Saint-Julien-Molhesabate
Animations de Noël Saint-Julien-Molhesabate samedi 5 décembre 2026.
Animations de Noël
Le Bourg Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire
Tarif : – –
Date : 2026-12-05
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Promenade en calèche
Concert chorale -Plein air et église-Entrée gratuite
.
Le Bourg Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 49 05 81
English :
Horse-drawn carriage ride
Choir concert -Open air and church-Free admission
L’événement Animations de Noël Saint-Julien-Molhesabate a été mis à jour le 2026-02-03 par Haut Pays du Velay Tourisme