ANIMATIONS D’ÉTÉ À LA BIBLIOTHÈQUE Montlaur Bibliothèque municipale Montlaur
mercredi 15 juillet 2026 · Montlaur Bibliothèque municipale · Montlaur
Informations pratiques
Montlaur
ANIMATIONS D’ÉTÉ À LA BIBLIOTHÈQUE
Montlaur Bibliothèque municipale 250 Rue du Château Montlaur Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 10:45:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17
La bibliothèque de Montlaur propose des ateliers, des jeux et des histoires pour ce début de vacances de juillet. Gratuit sur inscription !
Les VACANCES approchent…Noisette vous a concocté un PROGRAMME D’ANIMATIONS plein de bonne humeur pour petits et grands ! ️ ♀️ ☺️
Venez PARTAGER un moment de créativité, de jeux ou de lectures avec nous ! ️✂️
⚠️ Tous les ateliers (gratuits) sont SUR INSCRIPTION, le nombre de places étant limité. N’attendez pas pour RÉSERVER la vôtre !
⛱️ Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite un BEL ÉTÉ et a hâte de vous ACCUEILLIR ! .
Montlaur Bibliothèque municipale 250 Rue du Château Montlaur 31450 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 34 86 88 biblio@mairiemontlaur31.fr
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English :
The Montlaur Library is offering workshops, games, and storytime to kick off the July vacation. Free with registration!
L’événement ANIMATIONS D’ÉTÉ À LA BIBLIOTHÈQUE Montlaur a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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