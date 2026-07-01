ANIMATIONS D’ÉTÉ À LA BIBLIOTHÈQUE Montlaur Bibliothèque municipale Montlaur

Informations pratiques

Montlaur

ANIMATIONS D’ÉTÉ À LA BIBLIOTHÈQUE

Montlaur Bibliothèque municipale 250 Rue du Château Montlaur Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 10:45:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17

La bibliothèque de Montlaur propose des ateliers, des jeux et des histoires pour ce début de vacances de juillet. Gratuit sur inscription !

Les VACANCES approchent…Noisette vous a concocté un PROGRAMME D’ANIMATIONS plein de bonne humeur pour petits et grands ! ️ ‍♀️ ☺️

Venez PARTAGER un moment de créativité, de jeux ou de lectures avec nous ! ️✂️

⚠️ Tous les ateliers (gratuits) sont SUR INSCRIPTION, le nombre de places étant limité. N’attendez pas pour RÉSERVER la vôtre !

⛱️ Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite un BEL ÉTÉ et a hâte de vous ACCUEILLIR ! .

Montlaur Bibliothèque municipale 250 Rue du Château Montlaur 31450 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 34 86 88 biblio@mairiemontlaur31.fr

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English :

The Montlaur Library is offering workshops, games, and storytime to kick off the July vacation. Free with registration!

L’événement ANIMATIONS D’ÉTÉ À LA BIBLIOTHÈQUE Montlaur a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE