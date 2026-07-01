Informations pratiques

Montlaur

PARTIR EN LIVRE À LA MÉDIATHÈQUE DE BAZIÈGE

Médiathèque Baziège Montlaur Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:00:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Pour l’évènement national Partir en livre, la médiathèque de Baziège propose au jeune public de découvrir les aventures de nos petits et grands héros jeux, lectures…

### L

### ́ ̀ ̀

Pour l’évènement national Partir en livre, la médiathèque de Baziège propose au jeune public de découvrir les aventures de nos petits et grands héros !

̀

La médiathèque sort de ses murs pour proposer des jeux et des lectures pour enfants… directement dans l’herbe !

̀ ̀ ́ ̀

Confortablement installés dans les fauteuils, les enfants pourront se laisser emporter par des lectures d’albums.

### Gratuit et sans inscription à partir de 2 ans. .

Médiathèque Baziège Montlaur 31450 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 00 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the national event “Partir en livre,” the Baziège Media Center invites young people to discover the adventures of our heroes, both big and small, through games, readings, and more…

L’événement PARTIR EN LIVRE À LA MÉDIATHÈQUE DE BAZIÈGE Montlaur a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE