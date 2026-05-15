Animations du samedi 6 Juin Festival des Pas D’Côté Rue Bistour Romans-sur-Isère
Animations du samedi 6 Juin Festival des Pas D’Côté Rue Bistour Romans-sur-Isère samedi 6 juin 2026.
Romans-sur-Isère
Animations du samedi 6 Juin Festival des Pas D’Côté
Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 22:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Dans le cadre du Festival des Pas d’côté, de nombreuses animations gratuites seront proposées le samedi 6 Juin dans les Jardins du Musée de la Chaussure avec notamment des spectacles et des animations familiales !
.
Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 47 70 animation2@mqstnicolas.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animations du samedi 6 Juin Festival des Pas D’Côté
As part of the Festival des Pas d?côté, numerous free events will be held on Saturday June 6th in the gardens of the Musée de la Chaussure, including shows and family activities!
L’événement Animations du samedi 6 Juin Festival des Pas D’Côté Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)
- Concert FOCUS TIME MJC Robert Martin Romans-sur-Isère 15 mai 2026
- Stage de poterie long Atelier Les Terres Brunes Romans-sur-Isère 16 mai 2026
- Stage de clown et danse d’été Villa Pagnon Romans-sur-Isère 16 mai 2026
- Concert GRAND CFA Comité des Frontières Abolies La Maison Nugues Romans-sur-Isère 16 mai 2026
- Visite guidée: les Belles Demeures de Romans Maison du Mouton Romans-sur-Isère 17 mai 2026