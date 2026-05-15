Animations du samedi 6 Juin Festival des Pas D’Côté Rue Bistour Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Animations du samedi 6 Juin Festival des Pas D’Côté

Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 22:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre du Festival des Pas d’côté, de nombreuses animations gratuites seront proposées le samedi 6 Juin dans les Jardins du Musée de la Chaussure avec notamment des spectacles et des animations familiales !

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Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 47 70 animation2@mqstnicolas.fr

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English : Animations du samedi 6 Juin Festival des Pas D’Côté

As part of the Festival des Pas d?côté, numerous free events will be held on Saturday June 6th in the gardens of the Musée de la Chaussure, including shows and family activities!

L’événement Animations du samedi 6 Juin Festival des Pas D’Côté Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme