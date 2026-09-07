Animations en famille, Savonnerie Marius FABRE, Salon-de-Provence

Informations pratiques

Animations en famille 19 et 20 septembre Savonnerie Marius FABRE Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez profiter des animations en famille tout au long de la journée. Animations pour petits et grands en accès libre.

Savonnerie Marius FABRE 148 Avenue Paul Bourret 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 53 24 77 http://www.marius-fabre.com

Venez profiter des animations en famille tout au long de la journée. Animations pour petits et grands en accès libre.

©Savonnerie Marius Fabre