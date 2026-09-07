VISITE THÉÂTRALISÉE, Théâtre Armand, Salon-de-Provence

Informations pratiques

VISITE THÉÂTRALISÉE 19 et 20 septembre Théâtre Armand Bouches-du-Rhône

places limitées à 45 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Découvrez les coulisses du théâtre à l’italienne de 1884, au cours d’une visite guidée animée par le régisseur général et rythmée par des interventions théâtralisées d’un comédien.

(il faudra monter et descendre des escaliers parfois étroits).

Se présenter 10 minutes avant le début de la visite (2 visites par jour).

Théâtre Armand 67 Boulevard Nostradamus, 13300 Salon-de-Provence, France Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490560082 https://www.salondeprovence.fr/bouger-et-decouvrir/culture/theatre-armand [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 56 00 82 »}] Le Théâtre municipal Armand propose une programmation variée. Des grands spectacles de comédie ou d’auteur, des spectacles de danse avec les plus grands ballets ou encore de la musique, des spectacles pour enfants, des conférences…

Découvrez les coulisses du théâtre à l’italienne de 1884, au cours d’une visite guidée animée par le régisseur général et rythmée par des interventions théâtralisées d’un comédien.

©Ville de Salon de Provence