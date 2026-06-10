Creil

Animations estivales | Creil c’est l’été

Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-11

Creil, c’est l’été 2026 un été d’animations gratuites

Du samedi 11 juillet au dimanche 9 août, la ville de Creil donne rendez-vous aux habitants pour une nouvelle édition de Creil, c’est l’été . Pendant près d’un mois, petits et grands pourront profiter gratuitement d’un programme riche en activités sportives, ludiques et culturelles dans une ambiance festive, tous les jours de 14h30 à 19h30 (excepté le vendredi 24 juillet).

Cette année, deux sites accueilleront les animations estivales, avec des activités adaptées à tous les âges: La Plaine de jeux du Champ de Mars (du 11 au 23 juillet) et l’île Saint-Maurice (du 25 juillet au 9 août).

Programme complet et détaillé sur le site de la ville www.creil.fr

Gratuit, accès libre (certaines activités peuvent être sur réservation)

Creil, c’est l’été 2026 un été d’animations gratuites

Du samedi 11 juillet au dimanche 9 août, la ville de Creil donne rendez-vous aux habitants pour une nouvelle édition de Creil, c’est l’été . Pendant près d’un mois, petits et grands pourront profiter gratuitement d’un programme riche en activités sportives, ludiques et culturelles dans une ambiance festive, tous les jours de 14h30 à 19h30 (excepté le vendredi 24 juillet).

Cette année, deux sites accueilleront les animations estivales, avec des activités adaptées à tous les âges: La Plaine de jeux du Champ de Mars (du 11 au 23 juillet) et l’île Saint-Maurice (du 25 juillet au 9 août).

Programme complet et détaillé sur le site de la ville www.creil.fr

Gratuit, accès libre (certaines activités peuvent être sur réservation) .

Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 50 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creil, c’est l’été 2026: a summer of free events

From Saturday, July 11 to Sunday, August 9, the city of Creil will be hosting a new edition of Creil, c’est l’été . For almost a month, young and old alike will be able to enjoy a rich program of free sports, leisure and cultural activities in a festive atmosphere, every day from 2.30pm to 7.30pm (except Friday, July 24).

This year, two sites will host summer events, with activities for all ages: La Plaine de jeux du Champ de Mars (from July 11 to 23) and Île Saint-Maurice (from July 25 to August 9).

Full program and details on the city’s website www.creil.fr

Free, open access (some activities may require reservation)

L’événement Animations estivales | Creil c’est l’été Creil a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Creil Sud Oise