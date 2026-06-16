Rouher Quartier d’été | Lumière sur les histoires du plateau Rouher Esplanade de la Fraternité Creil lundi 6 juillet 2026.

Creil

Rouher Quartier d’été | Lumière sur les histoires du plateau Rouher

Esplanade de la Fraternité 4 Rue John Kennedy Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-07-06 13:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07

La solidarité est la valeur phare du Quartier Rouher ! Deux jours de visites et d’animations ludiques pour découvrir l’histoire du quartier et le bien-vivre ensemble les 6 et 7 juillet. Gratuit, inscription au Centre Georges Brassens.

La solidarité est la valeur phare du Quartier Rouher ! Deux jours de visites et d’animations ludiques pour découvrir l’histoire du quartier et le bien-vivre ensemble.

Lundi 6 juillet: visite et présentation de l’église St Joseph, petit-déjeuner partagé et représentation théâtrale créée par les habitants et jouée par les adhérents sur la thématique du bon voisinage. Puis visite de la mosquée Essalam, quizz en forme de Questions pour un champion sur l’histoire de Creil, du quartier et de ses lieux de cultes.

La matinée se termine par un repas partagé sur l’Esplanade de la Fraternité (devant le centre Georges Brassens).

Rdv à 9h à l’église St joseph (ou 8h30 au centre G.Brassens).

Mardi 7 juillet Visite du temple protestant et animation créative sur la thématique du bien-vivre-ensemble. Puis visite de la synagogue et spectacle musical dansé autour du thème predre soin de soi et de son corps . L’après-midi se termine par un goûter partagé au Centre autour des fruits.

Rdv à 13h30 au Centre Georges Brassens.

Gratuit, inscription au Centre Georges Brassens.

Renseignements au 03 44 24 54 64 ou par mail contact@cgbcreil.com .

Esplanade de la Fraternité 4 Rue John Kennedy Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 54 64 contact@cgbcreil.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Solidarity is the guiding principle of the Rouher neighborhood! Two days of tours and fun activities to explore the neighborhood’s history and what it means to live together in harmony on July 6 and 7. Free admission; register at the Centre Georges Brassens.

L’événement Rouher Quartier d’été | Lumière sur les histoires du plateau Rouher Creil a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Creil Sud Oise