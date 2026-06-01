Brocante et Fête du Centre Georges Brassens Esplanade de la Fraternité Creil
Brocante et Fête du Centre Georges Brassens Esplanade de la Fraternité Creil samedi 27 juin 2026.
Creil
Brocante et Fête du Centre Georges Brassens
Esplanade de la Fraternité 4 Rue John Kennedy Creil Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 21:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Samedi 27 juin, venez chiner à la brocante du Centre Georges Brassens de 15h à 21h sur l’esplanande de la Fraternité. Nombreuses animation et restauration sur place pour la fête du Centre.
Samedi 27 juin, venez chiner à la brocante du Centre Georges Brassens de 15h à 21h sur l’esplanande de la Fraternité.
De nombreuses activités et animations se tiendront toute la journée pour la Fête du Centre: jeux et animations, musique.
Restauration sur place.
Gratuit et en accès libre.
Pour les stands de la brocante, contactez le Centre Georges Brassens au 03 44 24 54 64 ou par mail contact@cgbcreil.com
Exposant: 2€/mètre .
Esplanade de la Fraternité 4 Rue John Kennedy Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 54 64 contact@cgbcreil.com
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English :
On Saturday, June 27, come browse the flea market at the Centre Georges Brassens from 3:00 p.m. to 9:00 p.m. on the Esplanade de la Fraternité. There will be plenty of entertainment and food available on site for the Center’s festival.
L’événement Brocante et Fête du Centre Georges Brassens Creil a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Creil Sud Oise
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