Semaine du beau bien bon Esplanade de la Fraternité Creil
Semaine du beau bien bon Esplanade de la Fraternité Creil mardi 23 juin 2026.
Creil
Semaine du beau bien bon
Esplanade de la Fraternité 4 Rue John Kennedy Creil Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-23
Du 23 au 27 juin, le centre georges brassens de Creil organise la Semaine du Beau, du bien et du bon pour s’amuser, partager, vivre et faire ensemble. Nombreuses animations culturelles et artistiques gratuites, ouvertes à tous.
Du 23 au 27 juin ,le Centre Georges Brassens organise la semaine du Beau, Bien, Bon !
Lecture à voix haute, fresque participative, ateliers culinaires, exposition, repair’café et nombreuses autres animations intergénérationnelles et gratuites pour tous pour s’amuser, partager, vivre et faire ensemble.
Cette semaine se clôturera par la Fête du Centre samedi 27 juin de 15h à 21h!
Gratuit et en accès libre.
Programme détaillé sur la page Facebook du Centre Georges Brassens
Infos au Centre Georges Brassens au 03 44 24 54 64 ou par mail contact@cgbcreil.com .
Esplanade de la Fraternité 4 Rue John Kennedy Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 54 64 contact@cgbcreil.com
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English :
From June 23 to 27, the Georges Brassens Center in Creil is hosting “The Week of Beauty, Goodness, and Delight” to have fun, share, experience, and come together. There will be numerous free cultural and artistic events, open to everyone.
L’événement Semaine du beau bien bon Creil a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Creil Sud Oise
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