Animations et ateliers dans le site de Ruscino, Musée archéologique de Ruscino, Perpignan

Informations pratiques

Animations et ateliers dans le site de Ruscino 19 et 20 septembre Musée archéologique de Ruscino Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Un riche programme d’animations et d’ateliers vous sera proposé par les archéologues du site archéologique de Ruscino et par les membres de l’association C.I.R.C.É. Demonstration des techniques de taille, ateliers archéo et oeno-archéologie, du grain au pain, épigraphie, scriptorium… Animations pour tous en continu !

Musée archéologique de Ruscino Chemin de Château-Roussillon (VC 210), 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468674717 https://www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/patrimoine/le-site-archeologique-de-ruscino La plus ancienne occupation humaine à Ruscino remonte au néolithique, mais les plus anciens vestiges retrouvés in situ datent du Bronze final IIIB. Le premier habitat sédentaire attesté n’apparaît qu’à la fin du VIIe siècle avant notre ère. Il s’agit d’un regroupement de maisons en roseaux, construites à la manière des cabanes de pêcheurs que l’on peut encore voir sur le littoral. Dès 575 avant J.-C., les premières importations de céramiques étrusques, grecques, attiques et ioniennes font leur apparition, témoignant du développement du commerce sur la côte. L’extension de la civilisation ibère du sud est de l’Espagne se fait dès la fin du VIe siècle. La construction en pierres sèches, l’usage du tour de potier, puis des meules à grains rotatives, certaines céramiques, la langue et l’écriture, accompagnent cette civilisation. Ruscino est alors le chef-lieu de la plaine du Roussillon, la capitale des Sordes. Au IIe siècle avant J. C., la conquête et l’administration par Rome des provinces d’Espagne citérieure et de Gaule transalpine intensifie les échanges. La via Domitia, qui relie l’Italie à l’Espagne, passe par Ruscino. Mais il faut attendre le milieu du Ier siècle avant notre ère pour constater les signes de la romanisation, en particulier la modification de la trame urbaine de la cité, l’adoption de l’écriture latine, ou la fabrication locale de céramiques imitées de modèles italiques. Sous César, Ruscino devient une véritable cité de droit latin (oppidum latinorum) ce qui lui vaut, au tournant de notre ère, de pouvoir édifier un forum (place publique et bâtiment administratif). Sans doute Auguste accorde-t-il lui-même ce privilège lors de l’un de ses deux voyages dans les Pyrénées. La cité connaît alors son apogée: demeures de plan italique décorées de peintures murales, thermes, céramique, verrerie… témoignent d’un mode de vie fortement influencé par Rome. Cette période faste se prolonge jusqu’à la fin du premier siècle après J.-C. Pour des raisons qui restent imprécises, la cité est alors abandonnée et démantelée, du moins dans sa partie haute. Bien que les vestiges bâtis n’en aient pas été mis au jour, les lieux sont encore occupés jusqu’au haut moyen âge. Au VIII siècle, Ruscino sert de tête de pont pour la conquête de Narbonne par les Arabes. Cette occupation vient d’être récemment documentée par la découverte inattendue d’une quarantaine de sceaux en plomb portant des inscriptions en caractères coufiques. Ces objets exceptionnels sont actuellement en cours de déchiffrement ; ils apportent un regard tout à fait nouveau sur l’expansion musulmane en occident. À l’époque carolingienne, l’agglomération disparaît définitivement au profit de Perpignan qui est en train de naître. Seul subsistera le hameau actuel de Château-Roussillon, ancien emplacement d’un petit château comtal, résidence des Comtes de Roussillon. En Bus ligne 6 arrêt Château Roussillon (site à 500m). Depuis Perpignan sortir de Perpignan par l’ancienne D.617 en direction de Canet. A partir du rond-point du clos Banet, prendre Château Roussillon jusqu’à la hauteur du supermarché. Tournez à gauche en direction de l’Oppidum de Ruscino. Depuis l’autoroute, sortie Perpignan Centre, direction Canet puis Cabestany et Château Roussillon/Oppidum de Ruscino. Sortie Perpignan Sud direction Cabestany puis Château Roussillon.

Un riche programme d’animations et d’ateliers vous sera proposé par les archéologues du site archéologique de Ruscino et par les membres de l’association C.I.R.C.É. Demonstration des techniques de et…

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