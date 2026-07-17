Journée Portes Ouvertes, Théâtre Aux Croisements, Perpignan
samedi 12 septembre 2026 · Théâtre Aux Croisements · Perpignan
Informations pratiques
Journée Portes Ouvertes Samedi 12 septembre, 10h00 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00
Le Théâtre Aux Croisements vous ouvre ses portes pour un moment convivial autour de la nouvelle saison culturelle, des ateliers et des activités proposées tout au long de l’année.
Cette journée sera l’occasion de découvrir le théâtre, de rencontrer l’équipe et les intervenant·es, de poser toutes vos questions et de vous renseigner sur les inscriptions aux ateliers.
Au programme :
Présentation des ateliers et des activités
Rencontre avec les intervenant·es
Visite du Théâtre Aux Croisements
Informations pratiques et inscriptions possibles sur place
Que vous soyez curieux·se, futur·e participant·e, parent, habitant·e du quartier ou simplement en envie de découvrir le lieu, vous êtes les bienvenu·es.
Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie
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