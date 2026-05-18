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FÊTE DES BELGES Perpignan

FÊTE DES BELGES Perpignan

FÊTE DES BELGES Perpignan vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Place Albert de Belgique

Ville : 66000 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Perpignan

FÊTE DES BELGES

Place Albert de Belgique Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 01:00:00

Date(s) :
2026-07-17

La place de Belgique célèbre la Fête Nationale belge le 17 juillet lors d’une soirée festive et conviviale aux couleurs de la Belgique.
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Place Albert de Belgique Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 22 39 45 18  assoperpigare@gmail.com

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English :

Place de Belgique celebrates Belgian National Day on July 17 with a festive evening of Belgian colors.

L’événement FÊTE DES BELGES Perpignan a été mis à jour le 2026-05-18 par PERPIGNAN TOURISME

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