Perpignan

FÊTE DES BELGES

Place Albert de Belgique Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 01:00:00

Date(s) :

2026-07-17

La place de Belgique célèbre la Fête Nationale belge le 17 juillet lors d’une soirée festive et conviviale aux couleurs de la Belgique.

.

Place Albert de Belgique Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 22 39 45 18 assoperpigare@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Place de Belgique celebrates Belgian National Day on July 17 with a festive evening of Belgian colors.

L’événement FÊTE DES BELGES Perpignan a été mis à jour le 2026-05-18 par PERPIGNAN TOURISME