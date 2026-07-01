CHORALE VOCAL’ART TÊT EN FÊTE avenue Louis Torcatis Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

CHORALE VOCAL’ART TÊT EN FÊTE

avenue Louis Torcatis PASSEIG TORCATIS les Berges de la Têt Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Passeig Torcatis, les berges de la Têt

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avenue Louis Torcatis PASSEIG TORCATIS les Berges de la Têt Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 66 contact-office@mairie-perpignan.com

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English :

Passeig Torcatis, the banks of the Têt river

L’événement CHORALE VOCAL’ART TÊT EN FÊTE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-16 par PERPIGNAN TOURISME