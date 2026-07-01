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CHORALE VOCAL’ART TÊT EN FÊTE avenue Louis Torcatis Perpignan

mercredi 29 juillet 2026 · avenue Louis Torcatis · Perpignan

CHORALE VOCAL’ART TÊT EN FÊTE avenue Louis Torcatis Perpignan

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
avenue Louis Torcatis
Adresse
PASSEIG TORCATIS les Berges de la Têt
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Perpignan

CHORALE VOCAL’ART TÊT EN FÊTE

avenue Louis Torcatis PASSEIG TORCATIS les Berges de la Têt Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Passeig Torcatis, les berges de la Têt
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avenue Louis Torcatis PASSEIG TORCATIS les Berges de la Têt Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 66  contact-office@mairie-perpignan.com

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English :

Passeig Torcatis, the banks of the Têt river

L’événement CHORALE VOCAL’ART TÊT EN FÊTE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-16 par PERPIGNAN TOURISME

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