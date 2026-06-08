RRRRRUMBA Quai Sadi Carnot Perpignan

Perpignan

RRRRRUMBA

Quai Sadi Carnot Quai Sébastien Vauban Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Grande scène de la Basse, préparez-vous à une grande fête de la rumba !

Ce concert exceptionnel réunit sur une même scène les couleurs et les rythmes de la rumba cubaine, congolaise et gitane, à travers les plus grands succès qui ont marqué son histoire.

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Quai Sadi Carnot Quai Sébastien Vauban Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30

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English :

Grande scène de la Basse, get ready for a great rumba party!

This exceptional concert brings together on the same stage the colors and rhythms of Cuban, Congolese and Gypsy rumba, through the greatest hits that have marked its history.

L’événement RRRRRUMBA Perpignan a été mis à jour le 2026-06-05 par PERPIGNAN TOURISME