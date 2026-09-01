Informations pratiques

Perpignan

TRAME URBAINE LES VESTIGES DE L’HISTOIRE

Place de la Loge Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Rendez-vous Place de la Loge

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Place de la Loge Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@perpignan.fr

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English :

Meet at Place de la Loge

L’événement TRAME URBAINE LES VESTIGES DE L’HISTOIRE Perpignan a été mis à jour le 2026-08-05 par PERPIGNAN TOURISME