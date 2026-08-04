CONFÉRENCE CE QUE L’ATELIER RACONTE Médiathèque Centrale Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

CONFÉRENCE CE QUE L’ATELIER RACONTE

Médiathèque Centrale 15 Rue Emile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 18:00:00

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-09-03

A l’Auditorium de la Médiathèque centrale, Conférence et signature avec Antoine Schneck, artiste photographe,

Guy Boyer, historien, journaliste et directeur de la rédaction de Connaissance des Arts, et Jean Podéros, fondateur et directeur des éditions Courtes et Longues.

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Médiathèque Centrale 15 Rue Emile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83

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English :

At the Central Library Auditorium, a lecture and book signing with Antoine Schneck, photographer,

Guy Boyer, historian, journalist, and editor-in-chief of *Connaissance des Arts*, and Jean Podéros, founder and director of Éditions Courtes et Longues.

L’événement CONFÉRENCE CE QUE L’ATELIER RACONTE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-28 par PERPIGNAN TOURISME