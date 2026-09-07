ANIMATIONS ET JEUX, Savonnerie Moderne Rampal Latour, Salon-de-Provence

Informations pratiques

ANIMATIONS ET JEUX 19 et 20 septembre Savonnerie Moderne Rampal Latour Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

• Tombola gratuite : spécial « 10 ans de l’usine moderne »

◦ Atelier lavage des mains à l’ancienne sur des savons de Marseille

• Atelier personnalisation offert : estampillez votre mini savon de Marseille avec un tampon souvenir inédit

• Jeu Découverte sensorielle et livret quizz

• Cadeau surprise : partez avec votre savon solide personnalisé offert et un savon liquide surprise

Savonnerie Moderne Rampal Latour 201 impasse Gaspard Monge 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 70 71 60 93 http://www.rampal-latour.fr http://@rampallatour.historique Savonnerie entièrement créée pour refaire le savon de Marseille traditionnel avec un procédé éco-responsable unique au monde. Procédé ayant obtenu deux brevets. La salle des chaudrons monumentale se visite grâce à une visite guidée qui donne le sens aux innovations. A l’occasion des 10 ans de l’usine (2016-2026) les journées du Patrimoine seront festives. Tombola, savons offerts, estampillage à l’ancienne, jeu, expériences sensorielles, visites guidées toutes les 30 mn, lavage des mains insolite… Parking visiteurs Gratuit devant la boutique de l’usine. Emplacement gratuit pour deux bus à l’entrée de l’usine. Aux normes PMR. 2 WC accessibles. Tout de plein pied. Climatisation. Aire de repos.

• Tombola gratuite : spécial « 10 ans de l’usine moderne »

©Savonnerie Rampal-Latour